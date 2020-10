De grenzen zijn gesloten dus voor Cor geen kraanvogelballet dit jaar

De kraanvogels zijn dus niet ieder jaar in Nederland te zien, behalve dan dat er tegenwoordig in Nederland ook zo'n 30 paren broeden, waarvan twee koppels in de Deurnese Peel. Om ze zeker te zien gaat Cor Speek ieder jaar naar de kraanvogelgebieden Rügen en Diepholz waar de vogels zich verzamelen voor de trek. ,,De camper was al ingepakt toen ik hoorde dat de grenzen gesloten waren.”



Een tegenvaller voor Speek, die altijd al een natuurmens was. ,,Als kind kwam ik tot rust als ik buiten op een graspol ging zitten." Op zijn twaalfde kon hij bijna niet wachten tot de school uitging en hij naar buiten kon. ,,Daardoor ben ik vergeten wat te leren", zegt hij met een glimlach. ,,Mijn ouders lieten me mijn gang gaan en mijn vader bouwde vogelkooien voor me waarin ik fazanten en eenden hield." Het liefst was hij boswachter geworden, maar in zijn jeugd schoten stropers op boswachters en besloot hij ervan af te zien. ,,Ik werd onderhoudsmonteur en later kwaliteitsbewaker."