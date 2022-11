De Highland Games in Geldrop waren van iedereen, totdat het mis ging

Geldropse Highland Games waarbij dode viel, had geen vergunning; niemand dacht eraan die aan te vragen

GELDROP - Had het dodelijke ongeval in augustus bij de Highland Games in Geldrop voorkomen kunnen worden? Dat blijft onzeker. Zeker is wel, dat de organisatie een fout maakte door geen vergunning aan te vragen voor het evenement.

8 november