De Jonkvrouw Geldrop krijgt ook 69 koopflats van CRA Vastgoed

Met een fles bier praten over mannen voor de klas: in de podcast Brabant Meestert!

19 december EINDHOVEN/HELMOND - Vijf mannen die met een fles bier erbij de misvattingen over het hoge punnikgehalte van de lerarenopleidingen willen rechtzetten: dat is in het kort de podcast van Brabant Meestert! Via een videobelverbinding werd de tweede aflevering opgenomen en het ED was erbij.