De kerstnacht beleefd vanuit de os en de ezel in Hofdael

GELDROP - De eigenlijke bewoners van de kerststal krijgen heel wat voor hun kiezen in de kerstnacht. In het door Van Es geschreven stuk De os en de ezel kruipen Annette Tol (ezel) en Hans van Es (os) in de huid van de staldieren. Ze kijken op hun manier naar de gebeurtenissen die zich vlak onder hun neus afspelen.

,,Het is ineens druk op kerstavond in mijn anders zo rustige stal”, vertelt Hans van Es uit Geldrop. ,,Er wordt een kind geboren en raad eens waar het in gelegd wordt? In mijn voerbak! En dan komen er ook nog schapen mijn stal onder schijten, en is het stervensdruk met herders en koningen.”

Parodie op het kerstverhaal

Het publiek ziet de kraamvisite niet, maar weet door het gesprek tussen de eigenlijke bewoners van de stal wat er gebeurt. ,,Het is een parodie op het kerstverhaal en er valt wat te lachen”, vindt Van Es. Terwijl de dieren alles wat er gebeurt proberen te verwerken, zingen de engelen, het close harmony-kwartet MrsSwing, Engelstalige kerstmuziek. Het decor bestaat uit strobalen en de kostuums zijn gemaakt door Ellen en Margo, die bij theater Drop hun sporen al hebben verdiend.

Voor volwassenen

Nadat regisseur Tol en speler Van Es van theater Drop anderhalf jaar gedwongen stil zaten, maakten ze in september een zijsprongetje en begonnen met zijn tweeën te repeteren. ,,We snakten ernaar om aan de slag te gaan”, aldus van Es. Deze keer is het geen familievoorstelling waarin voor alle leeftijden wat te lachen valt, maar is de parodie bedoeld voor volwassenen. ,,Kinderen kunnen ook komen hoor, maar vooral kleuters begrijpen het niet”, zegt Tol. Voor die leeftijdsgroep is theater Drop wel bezig met een familiestuk. In oktober 2022 voeren ze het op, hun tiende intussen.

Omdat regisseur Tol deze keer zelf meespeelt, werd Jan Ploegmakers aangetrokken om het duo te begeleiden. Ploegmakers en Van Es zijn respectievelijk tekenleraar en leraar Nederlands geweest op het Strabrecht College, tot ze met pensioen gingen. Op het Strabrecht hebben ze samen veel producties gemaakt met de leerlingen en ook zelf gespeeld in stukken.

Belevingsclown

Van Es heeft de vrije tijd die hij na zijn pensioen kreeg goed gebruikt. ,,Ik heb mezelf verwend met een opleiding tot belevingsclown voor mensen met dementie. De tien maanden van de opleiding waren heftig, maar ook geweldig. Ik geniet ervan om contact te maken met mensen waarbij dat niet mogelijk lijkt. Wat ook geweldig is dat ik geen plan, geen stuk, geen tekst hoef te hebben als ik naar de mensen toe ga. Het is afwachten wat er gebeurt en daar op in gaan. Dan krijg ik vaak toch een reactie.”

Van Tol heeft veel toneelgespeeld en cabaretvoorstellingen gegeven. Ze is een paar jaar in Amerika geweest, waar ze toneellessen aan kinderen gaf. Tegenwoordig fungeert ze als trainer voor mensen in de zorg. ,,In een rollenspel oefenen zorgverleners bijvoorbeeld een slechtnieuwsgesprek of hoe ze een patiënt kunnen motiveren om zich aan de voorschriften te houden.” Het is jaren geleden dat ze zelf op de planken stond. ,,Als regisseur stond ik altijd in het donker bij het licht en geluid. Ik heb er echt zin in om weer eens in de spotlights te staan.”

Vanwege de coronamaatregelen vindt de voorstelling op 11 december twee keer in de middag plaats (om 13.00 en om 15.00 uur) in Centrum Hofdael, Molenstraat 23 in Geldrop. Tijdens de voorstelling zit het publiek per gezelschap aan tafels die op anderhalve meter afstand van elkaar staan. Kaarten à 5 euro reserveren via hofdael.nl.