De Kievit weer open: het plezier spat er vanaf

Het is de meest gehoorde kreet die (groot)ouders slaken deze middag. Iedereen is blij dat de kinderen weer heerlijk samen in de Kievit kunnen spelen. ,,Wij zijn zelf ook heel blij” beaamt Donkers. ,,Vorig jaar was een rot jaar met weinig bezoek. Er zijn nu al meer mensen binnen dat in de hele maand augustus toen. We hadden net voldoende inkomsten om de vaste lasten te betalen maar konden geen investeringen doen. Gelukkig heeft de Ronde Tafel van Nuenen ons nieuwe toestellen cadeau gedaan. Er komen nog een nieuwe speelwand, dubbele schommel en een glijbaan.”

Allerlei lekkers

Ook de komende periode zal weinig worden verdiend. Het winkeltje waar allerlei lekkers te koop is, is niet open en het enige dat vandaag kan worden aangeschaft is een abonnement. Donkers: ,,Zodra de terrassen open mogen gaat ook ons winkeltje open. Hopelijk kunnen we later in het seizoen weer kinderfeestjes organiseren.” Wat betreft de handhaving heeft Donkers een duidelijke mening. ,,Dat is lastig voor ons. We vertrouwen er op dat bezoekers zich aan de coronaregels houden. Maar als er problemen komen schakelen we officiële handhaving in.”

In de omgeving mochten de openbare speeltuinen al openen, dat is De Kievit niet. ,,Ik heb zelf contact opgenomen met de gemeente om opening te regelen. En omdat we zo weinig entree vragen zijn we met hen gelijk gestemd en mocht het. Ook het (ondiepe) zwembad mag worden gebruikt, maar het water is nog erg koud.”

Gezellig druk

Ondertussen is het gezellig druk geworden. De vader van de vijfjarige Vik vertelt: ,,Hij vroeg de hele dag ‘wanneer mogen we? Hoe lang nog?” Hij was al de hele dag gespannen.” Op de trampoline geniet Lucas van het springen met een vriendinnetje, hij heeft amper oog voor moeder Yvonne die moet gaan werken. Oma blijft en geniet, net als alle volwassenen heerlijk van de zon. Een vader schommelt zelf mee op de familieschommel. Ergens zit een moeder met een boek. Overal gaan koelboxen open. Het is genieten. Richting drie uur is wel een subtiele beweging van vaders zichtbaar richting uitgang. Want om 15.00 uur wacht de Formule1, met Max Verstappen.