De Mierlose centrummanager Henk Brocx neemt afscheid, Henry van Vlerken neemt het stokje over

Die tien jaar hadden er ook twaalf kunnen zijn, want hij werd al in 2010 gevraagd. ,,Ik was echter al druk met mijn taken als voorzitter van het Comité Hotel Heppie.” Twee jaar later werd hij weer gevraagd en zei hij ja. ,,Nu heb ik achttien jaar met veel plezier in Mierlo gewoond. Mijn twee kinderen zijn hier opgegroeid. Ik heb hier gesport, heb deel uit gemaakt van het verenigingsleven en een fijne vrienden- en kennissenkring opgebouwd. Ik heb ‘iets’ met dit dorp.”

Geassisteerd door oud-ondernemer Frans de Louw stuurde Brocx vier werkgroepen aan: ‘Sfeer en Uitstraling’, ‘Veiligheid, Bereikbaarheid en Parkeren’, ‘Activiteiten en Evenementen’ en Promotie en Communicatie’. Ook fungeerde hij als spreekbuis en verbinder tussen de samenwerkende partijen; centrummanagement Geldrop, gemeente Geldrop-Mierlo en Stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo.

Trekken en duwen

Hij blikt terug op veel activiteiten. De reconstructie van het centrumgebied in nauwe samenwerking met de gemeente. ,,Een proces van vijf jaar trekken en duwen,” zegt hij. Hij noemt de start van het Mierlo Magazine en het Geldrop-Mierlo Magazine, de aanschaf van het Mierlose podium, de introductie van cadeaubonnen.

Quote Dit werk heeft me diverse nieuwe vriend­schap­pen opgeleverd Henk Brocx

Trots is hij op de samenwerking met werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen. ,,Waar we inmiddels de vierde ster in veiligheid verworven hebben.” Met wij bedoelt hij alle betrokken partners van onder meer politie en brandweer tot ondernemers. Plezier had hij ook in de samenwerking met carnavalsvereniging de Kersepit, dat resulteerde in de kindermiddagen van het Kersenoogstfeest maar ook in de Mierlose sfeerverlichting.

Vrijheid om te regelen

Hij kijkt met een goed gevoel terug op de vele mooie contacten met ‘zijn’ ondernemers. ,,En de vrijheid die het bestuur me gaf om de dingen op mijn manier te kunnen regelen. Dit werk heeft me diverse nieuwe vriendschappen opgeleverd.”

De 75-jarige Brocx maakt plaats voor Henry van Vlerken (63) uit Nuenen. Van Vlerken loopt vanaf 3 oktober nog even met Henk Brocx mee, op 1 januari gaat hij alleen verder. Hij is al enkele jaren centrummanager van Nuenen en deed ook al ervaring op in de gemeente Laarbeek. Tevens is hij als bestuurslid verbonden aan Het Retailplatform Brabant. Van Vlerken is in de voorliggende jaren werkzaam geweest binnen de levensmiddelen-en supermarktbranche.

Dezelfde drive

Ideeën, ambities en dromen heeft de nieuwe man genoeg. Van Vlerken: ,,Henk en ik hebben dezelfde drive: Mierlo versterken en de ondernemers steunen. Ik wil graag verdergaan waar Henk is gebleven, wat goed is en goed loopt zeker handhaven en waar mogelijk verder optimaliseren. Alle inspanningen moeten we gezamenlijk richten op het verkrijgen en behouden van een toekomstbestendig centrum en winkelgebied. Los van sfeer, beleving en winkelaanbod gaan aspecten zoals mobiliteit en duurzaamheid hierin ook een belangrijke rol spelen. Gelukkig hoef ik het niet allemaal alleen te doen en zie ik met veel plezier de samenwerking met ondernemers, gemeente en vastgoed tegemoet onder het motto ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’.”