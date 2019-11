De Pavarotti van Nuenen jubileert

Reparatie scheurend kunstwerk kost Nuenen 15.000 euro

13:00 NUENEN - Reparatie en versteviging van het kunstwerk in het Park in Nuenen dat scheuren vertoont, gaat de gemeente ongeveer 15.000 euro kosten. De gemeente heeft dat laten weten over de offerte die is ontvangen van een restauratiebedrijf uit Breda. Het bedrijf wilde deze week met het herstel beginnen maar wacht nog steeds op groen licht omdat het college van B&W de definitieve beslissing over reparatie al ten minste twee keer heeft uitgesteld.