De politieke supermarkt-oorlog in Geldrop-Mierlo die tóch niet doorging

GELDROP-MIERLO - Zeven supermarkten in Geldrop of acht? Veel Geldroppenaren zullen er hun schouders over ophalen. Maar in de lokale politiek dreigde een enorme botsing over de kwestie. Ware het niet dat het college de (supermarkt)keutel introk.

Als het onderwerp -zoals gepland- op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van maandagavond had gestaan, zou het ongetwijfeld geknetterd hebben. En waarschijnlijk zou opnieuw (zoals 3 jaar geleden toen het over een extra supermarkt in Mierlo ging) een woedende wethouder tegenover een raadsmeerderheid gestaan hebben. Maar dit keer koos het college eieren voor zijn geld: het onderwerp werd van de agenda gehaald en achter de schermen werden de plooien glad gestreken.

Krijgt Geldrop een 8e supermarkt?

De 8e supermarkt in Geldrop is een grote kwestie geworden nu verhuizing van Lidl naar nieuwbouw in Braakhuizen-noord dichterbij komt. Deze week is eindelijk gestart met de sloop van het verloederde en leegstaande winkelcentrum Wielewaal waar Lidl zijn super-nieuwe-stijl wil bouwen. Als Lidl er in trekt, sluit het de vestiging in winkelcentrum Coevering. Naar verwachting zal Aldi daarheen verhuizen en dus vertrekken uit Braakhuizen-zuid.

Politiek tot op het bot verdeeld

De situatie die dan ontstaat verdeelt de lokale politiek tot op het bot. Aan de ene kant wethouder Marc Jeucken (CDA) en de coalitiefracties CDA en DPM die een nieuwe gemeentelijke supermarktvisie willen waarin opnieuw wordt vastgesteld dat zeven supers voor Geldrop genoeg is. De reden: meer supers in de wijken betekent dat de twee supers in het centrum minder klanten krijgen en misschien dicht gaan. Aan de andere kant alle andere fracties. Die stellen dat het zo'n vaart niet zal lopen met dat kapot-concurreren en dat de supermarkt-markt het bovendien zelf maar uit moet zoeken. Dat de gemeente zich niet meer met het aantal supers moet bemoeien.

Van buitenaf wordt extra druk uitgeoefend: door de wijk Braakhuizen-zuid die zich bij het zeven-supers-beleid kind van de rekening voelt (want geen kans meer op een nieuwe buurtsuper). Door de stichting Centrummanagement die absoluut geen uitbreiding van het aantal supermarkt wil. En door de supers Aldi en Jumbo die naar de rechter zijn gestapt omdat ze tegen de Lidl-nieuwbouw zijn áls die zou leiden tot meer supers in Geldrop.

Quote Belangrij­ke ontwikke­lin­gen die ‘wegens beloofde vertrouwe­lijk­heid’ niet genoemd konden worden

Tot een super-oorlog in de raad kwam het maandagavond niet. Namens wethouder Jeucken (die met ‘corona-gerelateerde klachten’ thuis zit) kwam wethouder Hans van de Laar (DPM) met de toelichting: het onderwerp is van de agenda af omdat het college eerst meer advies wil over de mate waarin supers in de wijken een gevaar vormen voor de centrum-supers. Verder zei hij dat er ‘diverse ontwikkelingen zijn waardoor op korte termijn belangrijke knopen kunnen worden doorgehakt'. Waar die opmerkingen op sloegen kon de wethouder ‘wegens beloofde vertrouwelijkheid’ niet zeggen.

Met het agendapunt van tafel en de langverwachte sloop van de Wielewaal van start werd de strijdbijl (vooralsnog) begraven.