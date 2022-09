De prinses op de erwt lijkt nergens meer op: Theater Drop geeft een eigen invulling aan het aloude sprookje

,,Doe zelf effe lekker normaal”, zegt minister Ouwe Rutte op een gegeven moment in het stuk. Het personage van Theater Drop kan maar niet ophouden met regeren. Dat vindt de koning van Lombardije niet erg. Hij is lui en laat Ouwe Rutte lekker zijn gang gaan.

Merk graanjenever

,,De minister ontleent zijn naam aan een merk graanjenever”, vertelt de schrijver van het stuk, Hans van Es met een knipoog. In het stuk is de zoon van de koning op zoek naar een vrouw. ,,Prins zoekt vrouw dus”, zegt van Es. ,,Ik heb eigenlijk medelijden met echte prinsen en prinsessen. Ze zitten gevangen tussen beveiligers en protocollen. Dat geldt ook voor de prins in het stuk. Voor hem lossen we het op. Dat zal bijvoorbeeld voor prinses Amalia niet gebeuren.”

Zo geeft de schrijver over meer hedendaagse zaken zijn mening voor de volwassenen. Het geeft hen in ieder geval stof tot nadenken en met wat oudere kinderen kan de politiek en hedendaagse gebeurtenissen in het stuk worden nabesproken. ,,Dat moet dan wel leuk blijven, die nabespreking.”

Quote Ik breng liever een ode aan de pakketbe­zor­ger, de beroeps­groep die het meest gegroeid is in Nederland de laatste jaren Hans van Es, Schrijver

En dus heeft van Es, terwijl de repetities al in volle gang waren, het stuk aangepast. ,,Voor de talentenshow die een belangrijke rol speelt in het stuk, heb ik bijvoorbeeld een andere naam moeten bedenken. Ik had hem The Choice genoemd. Maar toen de problemen met The Voice begonnen, heb ik die toch maar Lombardije ’s Got talent genoemd. Het is niet leuk om naar iets te verwijzen dat in opspraak is. Dan breng ik liever een ode aan de pakketbezorger, de beroepsgroep die het meest gegroeid is in Nederland de laatste jaren. ”

Nauwelijks te herkennen

Hoewel de titel van het stuk verwijst naar het sprookje dat iedereen kent, is het verhaal zo omgevormd en naar het heden gebracht dat het sprookje nauwelijks te herkennen is. ,,De wolf uit roodkapje doet bijvoorbeeld gewoon mee”, aldus Annette Tol de regisseuse. ,,Hij heeft honger, maar in het land zijn de bossen leeggeschoten door ene Bernard. Hier in Brabant vindt hij schapen. De wolf is wel enigszins heftig, maar kinderen vanaf vijf jaar zullen hem wel waarderen.”

De zeven spelers spreken tijdens het stuk regelmatig met de kinderen die traditioneel voor Theater Drop op de voorste rij zitten. ,,Vooral de koning doet dat regelmatig. Hij deelt zijn zorgen met de kinderen”, aldus Tol. Achter en op het toneel zijn vier meiden tussen de 15 en 18 jaar actief die het decor wisselen en figureren. ,,Die genieten van alle repetities”, vertelt Tol. ,,Zo krijgen ze vast enige ervaring. Van toneelspelen worden mensen zelfverzekerder. Spreekbeurten, spreken in het openbaar wordt met enige toneelervaring gemakkelijker.

Op het eind van het stuk wordt er een groot feest gehouden in Lombardije. Omdat Theater Drop ook een feest te vieren heeft, mogen de kinderen uit het publiek op het podium met de spelers meedansen.

De prinses op de erwt wordt zes keer opgevoerd. Op 5, 8 en 9 oktober zijn er middagvoorstellingen en op 6,7, en 8 oktober een avondvoorstelling. Meer informatie en reservering van kaarten: www.theaterdrop.nl.