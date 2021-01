De rode draad is kunt in oude Johannesschool Mierlo

,,Ik baal een beetje dat wilde konijnen een stuk van de planten hebben weggevreten. Alles was net nieuw aangeplant”, zegt Mandersloot, wijzend op het strak aangelegde achterplein van wat voorheen het speelplein aan de achterkant van de Johannesschool was. ,,Maar kom maar eens binnen kijken! Ook hier is hard gewerkt.”

Beelden op groot formaat

De voormalige Johannesschool is sinds medio 2015 niet meer in gebruik, doordat met basisschool Den Boogerd is samengegaan in brede school De Kersentuin.

Mandersloot en Van Wezel waren op zoek naar nieuwe huisvesting. ,,We huurden al een bedrijfshal op loopafstand van ons atelier aan huis in Eindhoven, waar we aan beelden werkten op groot formaat. Toen het dak lekte en de eigenaar besloot om ook de lichtstraten te laten dichtmaken, besloten we in de regio op zoek te gaan naar een karakteristiek pand. Een plek waar we konden wonen en werken én presenteren. De klaslokalen zijn prima geschikt om er onze werken te maken: afzonderlijke lokalen voor de verschillende soorten werken, hoge plafonds en grote werkruimten met veel lichtinval. Het schoolplein aan de achterzijde is een ideale plek om onze buitenbeelden te proberen. We bewonen nu sinds twee jaar met veel plezier de helft van de oude Johannesschool, en ik kan stellen dat we het prima naar de zin hebben in het vriendelijke Mierlo.”

Regelmatig komen geïnteresseerde buurtbewoners een kijkje nemen. ,,Men is nieuwsgierig naar wat we hebben behouden en wat we hebben veranderd.” Op de benedenverdieping is nog veel intact van de oude school. ,,De kindertekeningen op de muren van de lokalen vinden we zelf een leuk detail.” De tweede verdieping is grondig aangepakt. ,,Nieuwe vloeren, alles is opnieuw geïsoleerd en de lokalen zijn samengevoegd tot grote opslag en tot grote ateliers”, vertellen de kunstenaars tijdens een rondgang door het pand.

Gekreukeld plastic

De rode draad door het hele gebouw is kunst. En niets is wat het lijkt, in het werk van het kunstenaarsduo. Aluminium lijkt gekreukeld plastic, brons lijkt leer, schuimrubber, karton of vacht. ,,We maken ook dieren die de huid van andere dieren dragen. Bijvoorbeeld ezels met een koeienhuid. Eén ezel is zo zwartwit gevlekt, dat hij op een melkpak niet gauw door de mand zou vallen”, zegt Mandersloot met een schaterlach. Het duo bedenkt alles samen en werkt om en om aan een schaalmodel. ,,We staan vaak à quatre mains te werken aan onze beelden. In de loop der jaren zijn we een symbiotisch stel geworden in artistiek opzicht.”