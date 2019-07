De slotklim van de tour naar Val Thorens is een sluipmoordenaar

Het is maar een onbeduidend weggetje naar rechts. Nergens een spandoek, bord of zelfs maar een kilometerpaaltje dat aankondigt dat hier een heroïsche alpenklim begint. Het is dat de naburige parkeerplaats vol staat met Tourauto's. Anders zou je 'm zo overslaan, de plek waar de Tour de France vandaag zijn climax beleeft. Klinkt leuk , zo'n Alpe d'Huez. Maar na een kilometer of dertien sta je boven. De Tourmalet? Een slordige negentien kilometer omhoog. Maar deze klim naar het skidorp Val Thorens, dat is met 33 kilometer de marathon onder de Alpenreuzen. Nergens supersteil, maar door zijn lengte een sluipmoordenaar. En, ook interessant natuurlijk: daarmee is het een klim die Steven Kruijswijk zou moeten liggen.

Knotsgek

Terwijl ik aan het onbeduidende weggetje omhoog begin, rijdt onze Nuenense tourfavoriet op de flanken van de Col d'Iseran. Een rit die uiteindelijk knotsgek zou eindigen: gestaakt, vanwege sneeuw in de afdaling. In de verzengende hitte van het dal rits ik mijn shirt intussen zo ver mogelijk open. Zoekend naar het juiste spoor op het slechte wegdek. In de bocht staat hier en daar een camper, maar druk is het niet. PINOT, staat in koeienletters op de weg. Ik weet dan al dat die aanmoediging niet mag baten. De Franse concurrent van Kruijswijk is net met een blessure afgestapt. Het was al met al toch al geen slechte dag voor de Nederlander: hij maakte een stabiele indruk, en kwam door het tijdverlies van Alaphilippe per saldo toch weer iets dichter bij het geel.

Mijn klim vordert aanvankelijk maar langzaam. Twee weersystemen vechten op de klim naar Val Thorens hun eigen strijd uit. Bij kilometer drie begint het te regenen. Niet verkeerd, want enige verfrissing is welkom. Bij kilometer zes is het vervolgens weer zonnig en snikheet. Nog 27 kilometer te gaan, constateer ik met inmiddels al best wat tegenzin. Maar dan gaat het ineens hard. De hoogte verdrijft de hitte tijdens mijn tocht naar boven. De regen blijft weg. En de klim kent na de relatief steile eerste kilometers ineens flink wat makkelijke stukken. Prettig voor mij, minder leuk voor wie juist daar langs de weg staat. Het middenstuk lijkt zich namelijk niet te lenen voor een aanval, concludeer ik. Rond kilometer vijftien voor het einde kunt u in elk geval gerust een plaspauze plannen. Pas in de laatste acht kilometer wordt het weer lastiger. Maar dan is het inmiddels aftellen tot de top. Al kan het weer ook daar een rol spelen: sneeuw blijft me bespaard, maar de regen is op dik 2000 meter hoogte ijzig in plaats van verfrissend. Hopelijk voor Steven Kruijswijk heeft hij dan al alles al uit elkaar gereden. Want de klim mag dan lang zijn, het eenvoudige middenstuk geeft renners met een mindere dag de kans wat te recupereren. Een aanval, of in elk geval een straf tempo, in het lastige eerste deel lijkt nodig om écht grote tijdsverschillen tot stand te brengen.

En dan, vanaf de voorlaatste bocht voor de finish, is het ineens Oranje boven. Overal staat Kruijswijk op de weg.

Snollebollekes

En precies in die bocht zorgen Willem Timmers en zijn vriendengroep uit Sint-Oedenrode dat de Snollebollekes klinken en het vlees goed doorbakken van de barbecue komt. ,,We doen dit elk jaar", vertelt hij. ,,We kiezen de mooiste etappe uit en gaan daar langs de weg staan. Vorig jaar, op Alpe d'Huez, ging de camper nog stuk. Werden we uiteindelijk naar boven gesleept." En zelf fietsen? ,,Dat is elk jaar ons voornemen. Maar wij zijn basketballers..."

Terwijl ze een feestje bouwen met de Franse buren ontstaat er opschudding bovenop de berg. Het onbestendige weer heeft ervoor gezorgd dat een deel van de etappe van vandaag óók al niet doorgaat. Modderstromen zitten de Tour in de weg: de rit wordt ingekort tot 59 kilometer. De slotklim naar Val Thorens blijft echter precies even lang als gepland. Ze zijn er alleen wat sneller...