De straten van Tolkien: Hoe Geldrop in de ban van de Ring raakte

Niets in de wijk rondom de Laan van Tolkien doet denken aan elven, hobbits en dwergen. In de doodgewone jarennegentigwijk heersen geen koningen en er woedt geen felle strijd om een ring met magische krachten. Maar die namen. Nergens ter wereld zijn zoveel straatnamen genoemd naar de fantasiefiguren van Tolkien als in de Geldropse wijk Genoenhuis. Wie over de Laan van Tolkien rechtsaf slaat, komt via Frodo in straten als Elrond en Gloin. Bijna negentig straatnamen zijn ontleend uit de boeken van J.R.R. Tolkien, die bekendstaat als de ‘vader van de moderne fantasyliteratuur’.