De twee kerken staan op een slaapkamer: niemand wil maquette Geldrop-Zesgehuchten hebben

De grondplaten en de huisjes zijn opgeslagen of aan de makers teruggegeven. De kerken van Geldrop en Zesgehuchten staan bij Carool Harks (69) boven op een slaapkamer. ,,Niemand ziet ze meer”, aldus Harks. ,,Het is jammer dat de maquette is afgebroken. Maar door de omvang is hij nergens onder te brengen. Het is een eenmalige tentoonstelling geworden.”

De maquette stond vorig jaar in de kersttijd voor de ramen van De Wiele in de Molenstraat. De twee dorpskernen en het gebied tussen de twee dorpen in, werd 87 keer zo klein weergegeven in de miniatuurversie. De belichting ging met de tijd van de dag mee en ’s avonds was het bijna een sneeuwlandschap.

Het enige openbare vermaak

Eigenlijk was de maquette toen het enige openbare vermaak, er was een lockdown. In januari werd de maquette overgeplaatst naar het Weverijmuseum. In maart was de lockdown afgelopen en had het museum andere plannen met de ruimte en moest hij verwijderd worden. Hoeveel mensen de huisjes, kerken en poppetjes hebben bekeken is moeilijk na te gaan.

Het meest opvallend op de maquette waren de twee dorpskerken. Vooral de Geldropse Brigidakerk zag er pompeus uit in een dorp waar veel wevershuisjes stonden. Harks heeft de kerk, die in onderdelen uit de 3d printer kwam, in elkaar gezet en geschilderd.

Die printer was speciaal gemaakt door een van de vrijwilligers om grotere onderdelen te kunnen maken. Omdat er tijdgebrek was, is de afwerking niet optimaal. In de zijvleugel ontbreken bijvoorbeeld ramen. Harks wil dat nog wel een keer doen.

Uren studie

Harks is een van de 22 vrijwilligers die duizenden uren hebben gemaakt om een diorama te maken. ,,De saamhorigheid en de gezelligheid, dat was de hoofdreden dat ik meedeed.” Aan het kleinste detail werd aandacht besteed en daar gingen uren studie aan vooraf in boeken en geschriften. De Brigidakerk werd verkend met een drone om de precieze afmetingen te bepalen.

Quote Na de oorlog wilde Geldrop verstede­lij­ken. Dat heeft ons veel oude patriciërs­hui­zen in het centrum gekost Carool Harks

Er stonden gebouwen op de maquette die al lang verdwenen zijn, zoals de Geldropse pastorie. ,,En dat was een prachtig gebouw”, aldus Harks. ,,De maquette is jammer maar dat de echte gebouwen zijn afgebroken is veel erger. Maar na de oorlog wilde Geldrop verstedelijken. Dat heeft ons veel oude patriciërshuizen in het centrum gekost.”

Huisjes in kijkdozen

Initiatiefnemer stichting Cultuur aan de Dommel heeft pogingen ondernomen om de maquette onder te brengen. De Weeffabriek vindt de stichting zelf niet geschikt. Het gemeentehuis, een leegstaande winkel, de bibliotheek en het Weverijmuseum vinden hem te groot.

De stichting is van mening dat Het Weverijmuseum de aangewezen plek is vanwege het textielverleden van Geldrop. ,,Het vertelt de geschiedenis van Geldrop en dat is vooral voor kinderen educatief”, aldus de woordvoerder. Het Weverijmuseum heeft andere plannen met de ruimte die de maquette inneemt, ook al wordt die ingekort.

Dit jaar blijft het geheel in opslag. Voor volgend jaar zijn er plannen om de huisjes in kijkdozen te zetten tijdens de Wollige Winterweken. De miniatuurversie wordt dus verder geminimaliseerd. De subsidie voor de kijkdozen wordt aangevraagd.