De voortuin van Dethmer en Marianne Drenth

‘De Lange’ heet het beeld en met 2.75 meter is die naam logisch. Maar ‘De Leegte’ was ook een goede naam geweest.

Voordat je in de voortuin aan De Vroente bij ‘De Lange’ bent zie je eerst een ‘oude’ hyena. ,,Een lapjeshyena, vol jute lapjes. Het is een samengesteld beest” legt Drenth zijn creatie uit. ,,Ik ben graag dwars en koos iets dat vaak wordt verafschuwd. Een hyena wordt gezien als laf en achterbaks. Misschien omdat ie ook aaseter is. Ik wilde geen robuust beest maken maar een bejaarde hyena aan het einde van zijn leven. Met afgesleten tanden en sterk vermagerd. De lapjeskat wordt juist leuk gevonden en dat aspect voegde ik toe door lapjes te gebruiken.”

‘De Lange’ zit op de tuinbank. ,,Voorover gebogen, in gepeins verzonken, zonder uitzicht, zonder gezicht, zonder handen en voeten, letterlijk en figuurlijk leeg.”

Inspiratiebron is triest

De inspiratiebron voor het beeld is bijzonder triest. Vijf jaar geleden overleed dochter Sanne en de vrucht die ze droeg stierf met haar. Vanaf het moment dat bekend werd dat Sanne erg ziek was verzorgden Dethmer en Marianne haar in hun huis. ,,Alles werd aan de kant gegooid, alle aandacht ging naar haar. We hebben maar een maand voor haar mogen zorgen.”

Erna regeerde depressie en leegte. ,,Het beeld is symbool van haar vertrek. Ik moest vormgeven aan de ellende. Zij was de bron. Ik wilde iets leegs, iets zonder uitzicht. In mijn hoofd groeide een idee, er komen aanpassingen. Ik wilde imperfectie want perfectie bestaat niet. Soms sliep ik slecht of droomde ik er over, uiteindelijk ontstond dit.”

Man met de zeis

Het beeld doet denken aan de man met de zeis. De vorm is van piepschuim en ijzerdraad en het kostuum een 10 meter lange juten lap. Die werd in behangplak gedrenkt en over het frame in model gebracht. Pas na vijf keer was Drenth tevreden. Het beeld werd na het drogen behandeld met epoxy waarna het ‘lijf’’ werd leeggeplukt om leegte te krijgen. ,,Het was experimenteel voor mij. Ik kende de stof niet, ik kende epoxy niet maar het moest zo gaan.”

Twintig jaar geleden kon Drenth na een werkzaam leven in jeugdzorg, reclassering en als CMD-directeur stoppen met werken. Hij volgde een kunstopleiding. ,,In het gereformeerd milieu waarin ik opgroeide was kunst zondig. Ik ben vijf jaar lang een dag in de week naar Arendonk gereden en heb genoten.”

Schilderijen

In de woonkamer hangen schilderijen. Het ene lijkt een kerk maar blijkt een bordeel, op een ander zijn ruw gemalen koffiebonen en zaagsel met verf gemengd. Het ‘Dode Oostenrijkse Duikertje’ is gemaakt van een oude boiler en ander restmateriaal. Op de duikershelm edelweiss: ,,Daarom Oostenrijk” en een kapotte ketting: ,,Daarom dood.”

Marianne vindt het fijn dat haar man zijn gedachten en ideeën in kunst kwijt kan maar wil de naakte juffrouw Hitler liever niet buiten. Ook aan dit beeld kleeft een verhaal. Over een gevluchte führer wiens hoofd wordt getransplanteerd op het lichaam van een Zuid-Amerikaanse prostitué waarna zij te werk wordt gesteld. ,,Ik geniet van die dingen” is het onderkoelde commentaar van Drenth wiens fantasierijke geest geen grenzen lijkt te kennen. ,,Het houdt me op de been en houdt me aan het denken. Dan gaan mijn gedachten over in handelen en dat maakt het voor mij waardevol.”

Getergd geraamte

In de tuin staat ook het getergde geraamte van een rat, tien keer ware grootte, gemaakt van papier-maché en epoxy. Ook tegendraads. ,,Het vertegenwoordigt alle mishandelde lab ratten. Dieren mishandelen, met de natuur omgaan zoals mensen nu doen, daar staat die rat voor. Het is er één van een leger dat wraak komt nemen. Daarom heeft hij van die flinke klauwen.”