De vrouwen van sv. Braakhuizen in Geldrop: het was winnen, en dan de kantine in

,,Het was een gezellige tijd, waarin we veel met elkaar hebben meegemaakt”, vertelt Moeskops (56). Zij kwam als 19-jarige in 1982 bij het damesvoetbalteam. ,,Het damesvoetbal is de laatste tijd geweldig in de publiciteit vanwege het succes van Oranje. In mijn tijd was dat niet zo.” En dat terwijl de dames succesvol waren. Het team speelde in de eredivisie en werd vier keer Nederlands kampioen.