De warme stem van ‘Nuenense Elvis’ Mark Elbers gaf iedereen vreugde

Muziek is Elbers’ grote hobby als hij in 2003 problemen krijgt met zijn gezondheid. Hij raakt halfzijdig verlamd. Tijdens zijn revalidatie geeft muziek zoveel steun dat hij besluit zijn leven om te gooien. Later noemt hij zijn ziekte een gift, zonder zou hij nooit voor een muzikale carrière hebben gekozen. Een vroeg hoogtepunt daaruit is zijn optreden in de Nuenen Proms in 2007, op een groot podium met koor en groot orkest. Zijn contact met Ray Walker, lid van het achtergrondkoor van Elvis, is een ander.