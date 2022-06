‘De witte bizon’: een poëtische voorstelling over identiteit en vooroordelen bij Theater op het Voortje

MIERLO - In het Theater op het Voortje wordt de voorstelling De witte bizon gespeeld, door vijf jonge talenten uit de regio. Zij spelen vol overgave in deze familievoorstelling over identiteit, sociale integratie en vooroordelen.

Het stuk gaat over twee kinderen die tegenover elkaar wonen, Romain en Sabah. Ieder in hun eigen flat, in dezelfde wijk. Ze hebben verschillende achtergronden, maar samen een denkbeeldige wereld om aan de realiteit te ontsnappen. Daar delen zij hun fantasie en ontsnappen zij aan de angsten en achterdocht van hun ouders. Ze houden van elkaar en dat is alles. Ze willen voor altijd bij elkaar blijven, maar hun ouders hebben anders besloten. Die zien vooral de verschillen.

De vertaling en regie is in handen van de Mierlose regisseur Anneke Schröder. ,,In vijf lange repetitiedagen hebben we deze voorstelling gemaakt. Als echte professionals repeteren we en zetten we de voorstelling neer. Het mogen werken met zulke getalenteerde spelers is voor elke regisseur een droom.”

Quote Kinderen zijn heel puur en zien de mens. Ze kijken niet naar afkomst of opleiding Anneke Schröder, regisseur

Het onderwerp ‘vooroordelen’ is belangrijk om eens goed over na te denken, vindt de regisseur. ,,In het stuk vinden de kinderen overal wat van, maar als je goed luistert hoor je de ouders spreken. Kinderen zijn heel puur en zien de mens. Ze kijken niet naar afkomst of opleiding. Bovendien, wat een rijkdom toch dat je geen verre reizen hoeft te maken en toch in aanraking komt met wat anders is, met andere gewoontes. Hoe mooi is het dat we van elkaar verschillen en van elkaar kunnen leren. Nog steeds wordt er gekeken naar hoe anders de ander is, met een vergrootglas op de verschillen. Het zij-gevoel maakt een opmars ten koste van het wij-gevoel.”

Jong talent uit de regio

In de voorstelling wordt het publiek verrast door zelfgeschreven zangnummers. Naast de poëtische teksten van de Franse toneelschrijver Fabrice Melquiot, die volgens Schröder enorm tot de verbeelding spreken, zijn er liedteksten gemaakt die worden gezongen door Amy Looman en Lieke Vereijken. De muziek is gecomponeerd door Maarten van den Bosch, een jong talent uit Helmond.

De vijf spelers die het stuk op 24, 25 juni en 2 juli op de planken brengen, zijn Lieke Vereijken (23) uit Helmond, Amé van Zutphen (23) uit Heeswijk-Dinther, de Schijndelse Amy Looman (19), Pim Hegeman (24) uit Helmond en de Mierlose Jochem Hölscher (25). De Helmondse Bregje van Ekert neemt de productietaken op zich.

Quote Een heel kwetsbaar, open en eerlijk stuk, zeker niet belerend Jochem Hölscher (25), speelt Romain in ‘De witte bizon’

Hölscher speelt de rol van Romain. ,,Melquiot spreekt met zijn prachtige tekst tot de verbeelding. De schrijver brengt het begrip en het resultaat van vooroordelen aan het voetlicht en maakt het bespreekbaar. Een heel kwetsbaar, open en eerlijk stuk, zeker niet belerend’’, vertelt Hölscher.

Het achterste van je tong laten zien

De vijf spelers vormen inmiddels een vriendengroep. ,,We werken intiem met elkaar samen en met toneel kun je denk ik sowieso niet veel achterhouden”, zegt de Mierlonaar met een schaterlach. ,,Je moet toch het achterste van je tong laten zien.”

Er wordt veel en intensief gerepeteerd, en hoewel de uitvoeringen naderen, heeft de jonge acteur weinig zenuwen. ,,Al moet ik toegeven dat ik regelmatig een nachtmerrie heb dat ik op het toneel sta en mijn tekst kwijt ben. Maar aan het begin van de voorstelling is er slechts gezonde spanning.”

De witte bizon is te zien op vrijdag 24, zaterdag 25 juni en zaterdag 2 juli bij Theater op het Voortje, Voortje 13 in Mierlo. De voorstelling wordt ook gespeeld op basis- en middelbare scholen in de regio. Voor kaartjes en meer informatie: theaterophetvoortje.nl.