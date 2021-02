Deel Geldrop anderhalf uur zonder stroom

Mierlonaar Jos Lenssen met rozen in zonnetje gezet door carnavals­min­nend Mierlo

15 februari MIERLO - Mierlonaar Jos Lenssen (63) is zondag in het zonnetje gezet door carnavalsminnend Mierlo. Het is inmiddels traditie om aan het einde van de carnavalsmis een Mierlonaar met 24 rode rozen te danken voor zijn of haar bewezen diensten. Dit jaar was dat Lenssen.