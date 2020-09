Deelnemers lopen boos weg bij dialoog over verkeer Nuenen-West

Aantal coronage­val­len schiet omhoog, vooral in Eindhoven, Veldhoven, Helmond en de Kempen

22 september EINDHOVEN - Het aantal coronabesmettingen in Zuidoost-Brabant is omhoog geschoten. In de voorbije twee weken kwamen er in deze regio 653 gevallen bij. Vooral Eindhoven, Veldhoven en Helmond kenden een piek.