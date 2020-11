Demonstratie tegen plannen voor een doorgaande weg in Nuenen: ‘Stop dit debacle’

Over de smalle weg gaan straks vele verkeersbewegingen. Met een breedte van 5.5 meter wordt dat lastig, er moeten aan beide zijden fietspaden komen, ruimte voor verbreding is er niet en er komen tal van weggetjes en fietspaden op uit. ,,Alles moet over dit idyllische, rustige stukje” sprak een deelneemster haar verbazing over de plannen uit. Ook het idee van geluidsschermen valt verkeerd bij de actievoerders. Christian Everhardus, vader van korfbalstertje Feline was vooral bezorgd. ,,Want onze jeugdleden fietsen hier.”