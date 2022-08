Derde Geldrops Pride trekt beroemde artiesten en wordt een groot feest

GELDROP - Hoe laat Bonnie St. Claire gaat optreden tijdens de Geldrops Pride is nog niet bekend, maar ze komt zingen op zaterdag 27 augustus. En zij is niet de enige. Bekende dragqueens geven een show, DJ Ivar laat zich horen en Louisa Janssen presenteert het geheel. Het wordt een groot feest voor iedereen dat plaatsvindt op de Bleek, het plein voor de Weeffabriek.

De organisatie is druk doende om de laatste voorbereidingen te treffen. ,,We verwachten 2500 bezoekers”, aldus Miranda Verdouw. ,,In 2018 en 2019 was de pride een groot succes”, vult haar vrouw Mariëlle aan. ,,Tijdens de coronajaren hebben veel mensen aangegeven dat ze het feest gemist hebben. Ze hebben er zin in. En niet in de laatste plaats de artiesten.”

Naast Bonnie St Claire komt ook dragqueen Chrystal Conners, een voormalig lid van de Vengaboys, optreden. De Geldropse Syvlie Klijs, die ook tot de organisatie behoort, zingt de Nederlandstalige nummers waarmee ze doorbrak. Verder is onder meer Dolly D te bewonderen die later dit jaar gaat deelnemen aan de Miss Travestie Holland verkiezing. Louisa Janssen doet de presentatie. Zij is bekend van haar podcast over haar gezinsleven waar zowel zij als haar man van geslacht veranderden. ,,Natuurlijk gaan we ons eigen Pridelied zingen”, vertelt Verdouw. ,,Met onze eigen tekst.”

Naam hoog te houden

De organisatoren hebben dus een breed artiestenpalet weten te strikken. ,,We hebben een naam hoog te houden”, is Miranda Verdouw van mening. ,,Geldrops Pride is de enige in Brabant. Behalve roze maandag tijdens de Tilburgse Kermis is er in onze provincie niet zoveel aandacht voor de lhbti+ gemeenschap. En het is belangrijker dan ooit dat we van ons laten horen. Er lijkt tegenwoordig minder verdraagzaamheid te zijn naar mensen die een tikkie anders zijn. Op de pride kan iedereen zichzelf zijn en zich prettig voelen, naar welke sekse hij af zij zich ook aangetrokken voelt. We vragen op een feestelijke manier aandacht voor de problemen die er zeker zijn en de laatste jaren toenemen.”

Overigens constateert Mariëlle Verdouw dat de jeugd zich vertrouwder voelt met de lhbti+ gemeenschap dan de oudere generaties. ,,De leden van de GSA (Gender Sexuality Alliance) van het Strabrecht College, denken en promoten de pride mee.”

Open podium

Michael van de Biggelaar van het entertainmentbedrijf Estaloca is ook een van de organisatoren. Hij zorgt voor het podium, de belichting en het geluid. ,,Het podium komt op het plein voor de gracht”, vertelt Van de Biggelaar. ,,Via een brug gaan de artiesten er over de gracht naar toe om op te treden. Het wordt een open podium, zodat het publiek van alle kanten de artiesten kan zien. En de verlichting wordt een plaatje.” Van de Biggelaar zet zich fanatiek in voor de pride. ,,Ik vind het belangrijk dat er zo’n evenement is in Geldrop-Mierlo en minstens zo belangrijk dat plaatselijke ondernemers meedoen.”

Aan versnaperingen zal het op het feest niet ontbreken. In de weeffabriek kan een drankje en een hapje gekocht worden en er komen op het plein kramen waar drank te koop is. Jasper de Groot uit Geldrop zet een frietkraam op het plein.

Een van de hoogtepunten op het feest wordt Bonnie St Claire met haar nummer dokter Bernard. ,,Dokter Bernard gaat ze uit het publiek halen”, vertelt Verdouw met een glimlach. ,,Hoe laat ze gaat optreden weten we nog niet. Het wordt een ononderbroken muziekfeest, dat is wel zeker.”

Geldrops Pride begint zaterdag om 15.00 uur met muziek. Om 15.30 uur is de officiële opening. Daarna wordt het tot 22.00 uur een wervelende show van zang, dans en muziek.