Diamanten paar Leenders in Gerwen 'winkelt mooi samen hinne’

Noud was chauffeur. Hij werkte ruim twintig jaar bij wasserij Morgenlicht en daarvoor nog bij Van Gend & Loos. Bij die laatste werkte hij toen hij Mia leerde kennen, tijdens het dansen in zaal Koekoek in Lieshout. Hij kwam uit Mariahout, zij uit Gerwen. Het was niet meteen echt aan. Pas de derde keer. ,,Ze wou eigenlijk een fatsoenlijke vent”, grijnst Noud met glinsterende oogjes, ,,maar ze heeft toch mij maar genomen.” Na drie jaar verkering werd in februari 1959 getrouwd. Het stel kreeg een dochter en een zoon.