Dictator en Calimero in Geldrop-Mierlose raad zoeken elkaar toch weer op

GELDROP-MIERLO - Vanuit de oppositie werd het woord dictatuur in de richting van de coalitie geslingerd. Vanaf die kant werd Calimerogedrag teruggegooid. Waarschijnlijk waren beide kampen schuldig en hadden beide een punt. Het was in ieder geval een opmerkelijk debat maandagavond in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad.

De oppositiepartijen Samen, VVD en PvdA (D66 hield zich afzijdig) hadden dat debat aangevraagd. Die partijen zijn het zat dat de coalitiepartijen achter de schermen afspraken maken en werkgroepen samenstellen zonder dat de oppositie er aan te pas komt. Ze verwijzen naar het besmette verleden. Toen de Geldrop-Mierlose bestuurscultuur wel heel eenzijdig bepaald werd door de coalitie en dan met name door coalitiepartij DGG (Democratische Groepering Geldrop).

Lees ook Frustratie leidt tot spoeddebat Geldrop-Mierlo Lees meer

Zelfreflectie

Aan de ‘dictatuur’ van DGG kwam in 2016 een einde toen ook coalitiepartijen CDA en (toen nog) SP er genoeg van hadden. Geldrop-Mierlo ging verder met een minderheidscollege. Een periode van zelfreflectie volgde en er werden afspraken gemaakt over meer openheid en anders werken. Een gedeeld verlangen naar een gezond politiek klimaat en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om dat te bereiken, deden wonderen.

Klad

Maar volgens PvdA, VVD en Samen (voorheen SP) is daar de laatste maanden -nu er geen burgemeester is om de boel in de gaten te houden- lelijk de klad in gekomen. Vooral de vorming van de raadswerkgroep die bij de bezuinigingen in de jeugdzorg en Wmo een vinger aan de pols moet houden, wekte irritatie. Die werkgroep was er namelijk al voordat VVD, Samen en PvdA de kans hadden zich er voor aan te melden. Maar klap op de vuurpijl was het belangrijke Hofdaeldebat dat als een nachtkaars uitging. De oppositiepartijen hadden vurige betogen voorbereid. Maar de coalitiepartijen spraken van tevoren af om aan te sturen op uitstel. En dat werd tot grote woede van de oppositiepartijen tijdens de vergadering meegedeeld door het CDA.

Slachtofferrol

Coalitiepartijen CDA , DGG en de Mierlose fractie DPM herkenden zich absoluut niet in de kritiek. CDA-fractievoorzitter Mark van Schaijk verweet VVD en PvdA dramatisch gedrag ‘voor de buhne’. DPM-fractievoorzitter Jan Peters-Rit kwam aan met Calimero en riep de oppostie op uit de slachtofferrol te komen.

Het goede van maandagavond was dat de raadsleden van hun hart geen moordkuil maakten. Daarvoor kregen ze trouwens ook wel veel gelegenheid van de voorzitter. Want dat was door een speling van het lot Frans Stravers, de vermeende dictator van DDG, die aan de beurt was om plaatsvervangend burgemeester, en dus voorzitter, te zijn. En Stravers durfde waarschijnlijk amper iemand het woord te geven of te ontnemen uit angst beschuldigd te worden van het sturen van de discussie.

Verstand