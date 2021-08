Die grijns wijkt voorlopig niet van Kevins gezicht: gehandicapte jongeren genieten van helikoptervlucht

Winterrog­ge op ouderwetse wijze geoogst bij De Roosdonck in Nuenen

23 juli NUENEN - Iedere twee meter wordt een schoof uitgespuugd terwijl de FIAT 411R van De Rooij uit 1958 langzaam over de akker bij molen De Roosdonck in Nuenen tuft. Dan blijft de tractor staan. Het touwtje waarmee de schoven automatisch worden samengebonden is geknapt.