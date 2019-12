Dienst Dommelvallei voor bijna 44.000 euro opgelicht door cybercriminelen

MIERLO - De Dienst Dommelvallei is via e-mail voor bijna 44.000 euro opgelicht door internetcriminelen. Het spoor naar de daders loopt dood en de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel draaien op voor de schade.

De daders misbruikten voor de zomer de identiteit van directeur Victor Fijneman van de Dienst Dommelvallei om een medewerkster van de financiële administratie te benaderen. Zij ontving in haar e-mail verzoeken om een spoedbetaling te doen naar een leverancier in Engeland.

Beangstigend

De e-mail leek afkomstig van haar directeur maar was nep. Twee keer maakte de medewerkster bedragen over naar een Engelse bankrekening, in totaal 43.598,52 euro. Het geld is vervolgens overgeboekt naar Frankrijk maar daar loopt het spoor dood.

Directeur Fijneman zegt dat hij zijn personeel niks verwijt. Zijn mailbox was niet gekraakt maar de e-mail was beangstigend goed nagemaakt. ,,Het is erg slinks gedaan’’, laat hij weten.

Aangifte

De Dienst Dommelvallei heeft uitgebreid intern onderzoek gedaan om zeker te weten dat de daders geen hulp hebben gehad van binnenuit. Fijneman verzekert dat personeel niet betrokken is geweest.

Bij de politie is aangifte gedaan wegens oplichting. Bij de verzekering is een schadeclaim ingediend maar de fraudeverzekeraar keert niks uit. Het gevolg is dat de drie gemeenten in het samenwerkingsverband de schade moeten ophoesten naar inwonertal. Voor Geldrop-Mierlo is dat 48 procent, voor Nuenen 30 procent en voor Son en Breugel 22 procent.