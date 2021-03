Diep in de buidel tasten om Gijzenrooi van glasvezel te voorzien

De politiek was het grotendeels met elkaar eens: de 12 adressen in Gijzenrooi moeten kunnen beschikken over snel internet. Dat gaat 58.000 euro kosten. Aan de bewoners wordt een bijdrage gevraagd van 1815 euro. Om de kosten voor de gemeente te drukken, wilde wethouder Van der Laar (Financiën) dat er minimaal 10 huishoudens zouden deelnemen, zodat het de gemeente maximaal 40.000 euro zou kosten.

,,Het is de laatste kans om het gebied te verglazen”, aldus de wethouder. Commerciële bedrijven haakten af vanwege de kosten. Door bemiddeling van de firma BRE (Breedband Regio Eindhoven) is KPN uiteindelijk bereid gevonden om samen met de BRE het netwerk aan te leggen.

Huiverig

Een aantal partijen was huiverig om deze kans te laten afhangen van het aantal deelnemende woningeigenaren. ,,Eén van de adressen is een modelvliegtuigclub en die doet waarschijnlijk niet mee”, stelde Kuijken van GroenLinks. ,,Een andere bewoner is op leeftijd en het is maar de vraag of die internet wil. Dan wordt het misschien lastig om aan het minimale aantal te komen.” De heer Ketelaars (DGG) vond dat het netwerk toekomstbestendig moet zijn. ,,Wij stellen voor dat alle bestaande woningen worden aangesloten, of de eigenaar er nu gebruik van wil maken of niet en dat er de mogelijkheid is om het netwerk uit te breiden.”

De wethouder was bereid om het minimale aantal te verlagen naar 9 of eventueel 8. Wat hij niet zag zitten was in gesprek gaan met de bewoners van het kamp in Riel. Zij worden niet aangesloten omdat eigenaar Wooninc geen interesse heeft. ,,Ook de kampbewoners hebben recht op internet”, vond Barten (VVD). De wethouder diende hem van repliek. ,,We zijn nooit in gesprek gegaan met huurders, altijd met eigenaren. We moeten toestemming van de eigenaar hebben om het netwerk aan te leggen.”

5G-mast

De partij Samen is van mening dat er teveel geld uitgegeven wordt voor een beperkt aantal inwoners. ,,Doordat commerciële partijen, zoals Glasvezelbuitenaf, in het verleden deze woningen hebben overgeslagen omdat aansluiten te duur was, moeten we nu zoveel geld op tafel leggen.” Verdouw (Samen) wil liever dat de wethouder op zoek gaat naar een andere oplossing. ,,Ik heb voor dat geld liever een 5G-mast, dan is het probleem voor Gijzenrooi ook opgelost.”

Behalve Samen waren alle partijen voor het glasvezelplan. Tijdens de raadsvergadering van 15 maart wordt er gestemd, waarbij het voorstel om het minimum te verlagen wordt meegenomen.