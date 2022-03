Dierenrijk in Mierlo verwelkomt ijsbeer Wilbär uit Zweden als nieuwe bewoner

MIERLO - Dierentuin Dierenrijk in Mierlo heeft sinds afgelopen weekend een nieuwe bewoner: ijsbeer Wilbär uit Zweden. Het mannetje is in het kader van het Europese diermanagementprogramma naar Mierlo verhuisd.

De ijsbeer is veertien jaar oud en afkomstig uit een dierentuin in het Zweedse Orsa. Wilbär heeft al kennisgemaakt met Frimas, de vrouwelijke ijsbeer die al in Dierenrijk leeft. Stephan Rijnen, hoofd dierenverzorger bij Dierenrijk, vertelt het fijn te vinden om een steentje bij te kunnen dragen aan het behoud van de diersoort. ,,We hopen dan ook dat we met de komst van Wilbär over een tijdje één of meerdere jongen mogen verwelkomen.”

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Wilbär vermaakt zich prima in zijn nieuwe thuis. © Dierenrijk

Vrouwtje Frimas leefde eerst met haar man Henk en hun kinderen Nivi en Elva in Dierenrijk. Vader en zoon vertrokken vanwege het managementprogramma al eerder naar een andere dierentuin. Ook dochter Elva verhuist binnenkort.

Bedreigde diersoort

Dat de dieren van de ene naar de andere dierentuin worden verplaatst, heeft een reden. IJsberen zijn namelijk kwetsbaar in de open natuur. Volgens Dierenrijk is de voornaamste bedreiging van de ijsbeer klimaatverandering. Rijnen: ,,Als het zo doorgaat, zal binnen één generatie het grootste gedeelte van de Noordpool in de zomer ijsvrij zijn. IJsberen hebben ijs nodig om te overleven, aangezien ze in het water niet zo goed kunnen jagen.”

Quote IJsberen hebben ijs nodig om te overleven Stephan Rijnen, Hoofd dierenverzorger

Volgens Rijnen eten ze voornamelijk ringelrobben, kleine zeehonden, en vangen deze vanaf het ijs. ,,De dieren wachten geduldig bij een luchtgat in het ijs tot een rob naar boven komt om adem te halen en slaat dan toe. Als er niet meer voldoende ijs is, wordt het eten van robben bemoeilijkt.”

Daarom zijn Europese dierentuinen gezamenlijk een managementprogramma gestart. Per dier wordt een stamboek bijgehouden, waarin onder andere staat in welke dierentuin hij of zij is geboren en of er ziektes in de familie voorkomen. Op basis van onder meer die gegevens beslist een coördinator in welk park en met welke andere ijsbeer het dier het best kan leven.

Volledig scherm Wilbär komt uit Zweden en woont nu in Mierlo. © Dierenrijk



Kijk hier naar onze meest bekeken video's