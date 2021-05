Dierenrijk is weer open, met een nieuwe manager: ‘We gaan bedenken welk sausje hierover heen moet’

Voordat de in Druten woonachtige Pathé-manager Peter van der Schans solliciteerde bij Dierenrijk, verdiepte hij zich natuurlijk in de situatie en omstandigheden van de dierentuin bij de voormalige afvalstort Gulbergen. En eigenlijk waren die omstandigheden ideaal, zo ontdekte hij: ,,Het is een mooi park en in de basis is alles goed. Maar het bestaat wel 17 jaar en dan is het tijd om door te ontwikkelen. Bij de Beekse Bergen staan de safari en Afrika centraal; bij ZooParc Overloon is ontdekken het thema. Dierenrijk is eigenlijk heel algemeen. Het is tijd om er over na te denken wat voor sausje hier overheen moet. Wat hier de stip op de horizon moet worden.”