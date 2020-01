Dierenrijk krijgt kolonie pinguïns

LEVgroep werft meer steunou­ders in de regio: ‘Je kunt mensen op deze manier écht helpen’

11:14 DEURNE - De LEVgroep gaat nog meer steunouders werven in de regio. Na een geslaagde proef in Deurne gaat het project ook lopen in Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Oirschot.