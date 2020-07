Directeur Nuenense woningcorporatie Helpt Elkander ontslagen

Volgens de Raad van Toezicht zijn er onoverbrugbare meningsverschillen ontstaan over de manier waarop de woningstichting bestuurd moet worden. Een poging om met de directeur op één lijn te komen is mislukt, blijkt uit een toelichting.

Vertrouwen weg

In een verklaring staat dat het niet mogelijk was om met de directeur eenduidige afspraken te maken. ,,Wij vinden het buitengewoon spijtig dat het zo is gelopen’’, zegt voorzitter Marlie Bongaerts van de Raad van Toezicht in de verklaring. ,,Wij moeten er op toezien dat er volgens de juiste afspraken wordt bestuurd. Daarover waren de verschillen van mening te groot. De noodzakelijke vertrouwensbasis is daarom weggevallen.’’