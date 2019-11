Directeur vindt Hofdael slecht gebouw op slechte plek voor Geldropse bieb

Quote Ik denk dat we nu op alle fronten beter zitten Luc Pruijn, directeur bibliotheek Dommeldal De verhuizing van de bieb naar het centrum Hofdael werd voor veel gemeenteraadsleden een serieuze optie na een presentatie enkele weken geleden. De gemeentelijk projectleider uit Kerkrade vertelde over een tot nu toe zeer succesvolle doorstart van het zieltogende culturele centrum daar. De gouden formule bleek een combinatie van het samenvoegen van theater en bibliotheek onder één dak én een gemeentebestuur dat nu eens niet de hand op de knip hield.



Ook directeur Luc Pruijn van de bibliotheek Dommeldal was aanwezig bij de presentatie. En ja, hij was ook onder de indruk. Maar of hiermee een eventuele verhuizing van de Geldropse vestiging naar Hofdael een stap dichterbij kwam...? ,,Nou, eerlijk gezegd denk ik van niet. Ik denk dat we nu op alle fronten beter zitten."

Bieb is eigenaar huidige gebouw

Het Geldropse bibliotheekgebouw staat aan het Horecaplein. De bibliotheek Dommeldal heeft ook vestigingen in Nuenen, Heeze, Mierlo, Son en (binnenkort) Leende. Maar in Geldrop zijn ook de achtergrondcollectie en de centrale diensten. Er zijn drie eigenaren van het gebouw. Twee hebben winkels op de begane grond. De bieb is eigenaar van de tweeënhalve verdieping daarboven. Jaarlijks gaat er 7 ton gemeentesubsidie naar de twee biebs in Geldrop-Mierlo. Deels voor de huisvestingskosten (aflossen en rente hypotheek).

Voordelen

De voordelen van verhuizing van de bieb naar Hofdael zijn evident: het gebouw zou beter gebruikt worden, omdat er nu sprake is van leegstand in het kantoren- en lokalendeel; er zou meer leven in de brouwerij komen in en rond het nu vaak doodse Hofdael en de gemeente zou kunnen bezuinigen op de huisvestingskosten voor de bieb.

‘Hokkerigheid’

Maar Pruijn ziet vooral nadelen. ,,We gaan dan van een prachtige locatie aan het gezellige Horecaplein naar een stille uithoek van het centrum. Ons huidige gebouw is echt gebouwd voor de bibliotheek, met een verzwaarde fundering. En we zijn er eigen baas. Hofdael is van de gemeente en een stichting is er de baas. En dan het gebouw zelf. De bieb zou in het linkerdeel komen. Een deel met lokalen dat eigenlijk geschikter lijkt voor een school. Wat moeten wij met die hokkerigheid?"

Zonnepanelen en mooiere gevel

Kortom: Luc Pruijn ziet een verhuizing eigenlijk helemaal niet zitten. Sterker nog: hij is juist bezig met het verbeteren van het huidige biebgebouw. ,,Er is een gemeentelijke subsidieregeling waar pandeigenaren in het centrum voor in aanmerking kunnen komen als ze hun gevel verfraaien. En dat willen we graag. We zijn daarover nu in overleg met ambtenaren. Een architect hebben we al op het oog." Een andere investering geldt het dak. ,,Volgend jaar moet dat vernieuwd worden. Daar hebben we voor gespaard. En op het dak willen we zonnepanelen."

Verspilde energie?

Dus nadenken over een verhuizing naar Hofdael is verspilde energie? ,,Nou ja, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Maar er moet dan wel heel erg veel geïnvesteerd worden in het gebouw. Zoals ik er nu tegenaan kijk, denk ik: laat ons alsjeblieft zitten waar we zitten." En het mooie culturele centrum van Kerkrade dan? ,,Daar ga ik binnenkort eens kijken."