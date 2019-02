Discussie over fusie Nuenen gaat door, Son en Breugel expliciet genoemd als mogelijke fusiepartner

PollDEN BOSCH/NUENEN - Een gedwongen fusie met Eindhoven is afgewend , maar de discussie over de zelfstandigheid van Nuenen verdwijnt niet. In relatieve stilte is er recent onderzoek gedaan naar de toekomst van de gemeente.

Duidelijkheid, dat eiste het actiecomité Nuenen Zelfstandig van de provincie. Duidelijkheid voor de inwoners van Nuenen over de toekomst van hun gemeente. En vrijdag was die er: de verlossing. De gedwongen fusie met Eindhoven komt er niet, bepaalden Provinciale Staten na een bizar proces. Maar wie gelooft dat de discussie over herindeling in de regio verstomt en de situatie overzichtelijker is geworden, zit ernaast.

In de Brabantse politiek is er op dit moment geen meerderheid om Nuenen op te heffen, maar drie grote politieke partijen (VVD, D66 en PvdA) zijn nog steeds overtuigd dat de gemeente niet in staat is om zelfstandig te blijven. Met verkiezingen en coalitieonderhandelingen in het verschiet, blijft bestuurskracht in de regio een actueel onderwerp. Voor bijvoorbeeld D66 blijft herindeling van Nuenen een optie, zei fractievoorzitter Arend Meijer vrijdag direct nadat de fusie met Eindhoven in rook was opgegaan.

Maar ook in Nuenen gaat de discussie verder. Terwijl de provincie druk was met de gedwongen herindeling, heeft Nuenen zelf niet stilgezeten. Na het referendum waarin de inwoners zich tegen Eindhoven als fusiepartner keerden, is in relatieve stilte een nieuwe oriëntatie opgestart naar de toekomst van de gemeente.

Son en Breugel

Het onderzoek op initiatief van de coalitie in de Nuenense gemeenteraad moet uitwijzen welke taken de gemeente zelf kan blijven uitvoeren en welke niet. Het onderzoek moet zelfs een beeld geven of het wenselijk is dat de Nuenen fuseert. Son en Breugel is in de onderzoeksopdracht (als enige) expliciet genoemd als mogelijke fusiepartner. Mogelijke deze week al worden de eerste contouren bekend.

En burgemeester Maarten Houben van Nuenen gaf vrijdag al een voorzet. Behalve dat hij constateerde dat de mislukte ingreep van de provincie de samenwerking in de regio geen stap verder heeft gebracht, concludeerde hij ook dat er weer ruimte is voor gesprek. ,,Dat is het goede nieuws'', zei hij.

Houben meent dat de regio en de provincie twee jaar geleden beter hadden moeten luisteren naar John Jorritsma. De burgemeester van Eindhoven gooide destijds een steen in de vijver door te pleiten voor drie of vier grote, sterke gemeenten in de regio.

Houben: ,,Laten we om te beginnen maandagochtend allemaal zijn toespraak nog maar eens terugluisteren.''

