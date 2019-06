Discussie over subsidie centrummanagement Nuenen

Nuenen vernieuwt afgekeurde vloer sporthal Hongerman

21 juni NUENEN - Nuenen laat de afgekeurde vloer van sporthal de Hongerman in de zomer renoveren. De gemeente heeft een leverancier gevonden die binnen het budget (55.000 euro) en op tijd de vloer van sporthal de Hongerman kan vernieuwen. De vloer in de oude sporthal werd eerder afgekeurd, onder andere omdat hij door slijtage te glad is.