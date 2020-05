Dit jaar definitief geen gala op het Strabrecht

‘Het is maar de vraag of het gala in september door kan gaan”, zegt Ruud Kruizinga, hoofd facilitaire zaken, die de laatste drie jaar samen met Yvette Beernink het bal organiseerde. ,,Bovendien zijn de eindexamenkandidaten dan waarschijnlijk al met een heel nieuw leven bezig en staat hun hoofd er niet meer naar.”



Kruizinga hoopt dat het volgend jaar wel door kan gaan. ,,Mocht het virus nog rondwaren, dan moeten we misschien een heel nieuwe invulling geven aan het bal. Vanuit auto’s feesten of iets dergelijks.”



Een soort drive-in gala dus. Misschien is het Strabrecht daarmee opnieuw een trendsetter. ,,Het was de eerste school in Nederland die een galabal hield”, aldus Jan Ploegmakers, gepensioneerd decaan en leraar beeldende kunsten. ,,Binnen een paar jaar volgden alle scholen van Zuidoost Brabant. Er is eigenlijk geen school meer die geen gala houdt.”