'Dit werk is zo puur, ik zou niets anders meer willen’

Ze vindt haar werk het mooiste dat er is. ,,Het is zo puur, het geeft zoveel voldoening, het is zulk dankbaar werk ook", vertelt Esther van den Eventuin, terwijl ze in het restaurant van woon-zorgcentrum Hof van Bethanië in Mierlo pauze neemt om de krant te woord te staan. Ze hoopt dat haar verhaal - kort voordat de Week van de Zorg en Welzijn op 11 maart begint - ook anderen inspireert om in de zorg te werken.