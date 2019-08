DNA-spoor leidt naar Eindhovense verdachte (26) twee jaar na plofkraak Albert Heijn in Nuenen

Opnamen in Nuenen voor korte film over Vincent van Gogh

27 augustus NUENEN - In Nuenen zijn dinsdag opnamen gemaakt voor een korte film over Vincent van Gogh die na voltooiing onder andere te zien zal zijn in het Vincentre. De makers filmden onder andere in de schuur aan de Berg waar de schilder in zijn Nuenense periode lijsten liet maken.