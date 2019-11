Docent van Nuenens College grijpt naast titel Geschiedenisleraar van het jaar

AMSTERDAM/NUENEN - Docent geschiedenis Willem Kiggen van het Nuenens College hield het tot de laatste drie vol maar werd zaterdag niet uitverkoren als Geschiedenisleraar van het Jaar. ,,Helaas, maar dat de leerlingen mij hebben genomineerd is mijn grootste prijs’’, laat de leraar uit Maarheeze allerminst teleurgesteld weten. ,,Ik voel me sowieso een winnaar.’’

Vrijdagavond vertelden de drie overgebleven kandidaten er nog over in het televisieprogramma De Wereld Draait Door (DWDD). Zaterdagmiddag was er een laatste proef met aansluitend de bekendmaking van de winnaar in het Rijksmuseum.

Pittig

Kiggen: ,,We moesten ieder een nieuw onderdeel presenteren voor in het canonvenster van de vaderlandse geschiedenis. Daar kregen we anderhalf uur voor. In die tijd moest ik een onderwerp bedenken, er een lesvoorbereiding bij maken met onder andere leerdoelen en een excursie voorbereiden. Dit alles moest ik voor de jury presenteren en verdedigen en vervolgens stelde de jury er vragen over. Dat was pittig.’’

Na het juryberaad volgde tijdens een manifestatie in het Rijksmuseum de bekendmaking van de winnaar. Dit was uiteindelijk Marike Barendse van het Vossius Gymnasium in Amsterdam.

Supportersbus

Kiggen was niet alleen in Amsterdam. Leerlingen uit zijn huidige tweede, derde en vierde klassen waren er bij maar ook een aantal van de oud-leerlingen die hem vorig schooljaar voor de titel voordroegen. Ook de trotse rector Claire Arts en vestigingsdirecteur Karel Somers reisden met de supportersbus mee.