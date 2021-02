Dochter naar bed brengen: even schorsing raadsvergadering

Het zijn rare tijden. Terwijl de sneeuwwind om het huis giert en een elfstedentrauma van ongekende omvang dreigt, vergaderen her en der in het land de leden van gemeenteraden van thuis uit. Via een videoverbinding waarmee ze elkaar in een mozaïekscherm in hun eigen werk- of woonkamer zien zitten.

En dat is niet alleen omdat corona-besmettingsgevaar op de loer ligt bij gezamenlijk vergaderen, maar ook omdat na negen uur 's avonds niemand meer de straat op mag.

En dat laatste maakt het voor ouders onmogelijk om 's avond een oppas voor hun kinderen te regelen. Ook voor ouders die gemeenteraadslid zijn en van thuis uit via de laptop deelnemen aan de gemeenteraadsvergadering. Dus toen het maandagavond kinderbedtijd was, verzocht VVD-gemeenteraadslid Monica Leenders om een schorsing van 10 minuten.

Quote Laten we afspreken dat we daar de schorsing in het vervolg niet meer voor gebruiken Jos van Bree, burgemeester Geldrop-MIerlo

Toen de vergadering hervat werd, zei ze dankbaar te zijn dat ze door de schorsing de gelegenheid had gekregen om de dochter even naar bed te brengen. Raadsvoorzitter burgemeester Jos van Bree zat duidelijk met de kwestie in de maag. Want dat de schorsing om deze reden was, had hij helemaal niet meegekregen. ,,Laten we afspreken dat we daar de schorsing in het vervolg niet meer voor gebruiken", zei hij dan ook ferm.

Overmacht door landelijke regeling

Maar daar was het VVD-raadslid het helemaal niet eens. Ze wees er op dat er sprake is van overmacht door een landelijke regeling en dat een dergelijke situatie best weer kan voorkomen zolang de avondklok aanhoudt. ,,Laten we daar maar niet over discussieren en verdergaan met de vergadering", maakte de burgemeester een einde aan wat zomaar een onverwacht en aardig raadsdebat had kunnen opleveren.