Dode gevonden in Bospark 't Wolfsven in Mierlo

MIERLO - In een recreatiewoning in Bospark 't Wolfsven aan de Patrijslaan in Mierlo is vrijdag een overleden persoon gevonden. Over de doodsoorzaak is nog niks bekend. ,,We houden alle scenario's open”, meldt een woordvoerder van de politie.