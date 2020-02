Dode in vakantiehuisje op ’t Wolfsven in Mierlo betreft een Eindhovense vrouw

MIERLO - Het stoffelijk overschot dat vrijdag gevonden werd in een vakantiehuisje op ’t Wolfsven in Mierlo is van een Eindhovense vrouw. Zij verbleef als gast in de recreatiewoning op het park.

Dat laat de politie desgevraagd weten. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw mogelijk door een misdrijf om het leven is gekomen, maar ze kan dat nog niet met zekerheid zeggen. Het onderzoek naar de doodsoorzaak is nog in volle gang. Mede daarom is vrijdag uitgebreid technisch onderzoek verricht in en om de recreatiewoning.

‘Door feiten en omstandigheden waarop we in dit stadium van het onderzoek niet verder in willen gaan, houden we nog steeds alle opties open’, aldus een woordvoerder van de politie. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Op alle andere vragen kan en wil de politie op dit moment niet ingaan.