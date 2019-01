Doek valt voor Blues Open Festival Geldrop: ‘Het is mooi geweest’.

Veertien keer organiseerden ze het Blues Open Festival in Geldrop. Vorig jaar ging het festival niet door omdat er geen zekerheid was dat de locatie, Gemeenschapshuis Zesgehuchten, beschikbaar was voor het muziekfestival. “We moesten bands gaan vastleggen, maar het bestuur van het gemeenschapshuis was vertrokken door onenigheid met de gemeente. Niemand kon ons garanderen dat het festival op de geplande datum door kon gaan”, zegt Ewalts daar nog over. Een jaar zonder Blues Open stemde tot nadenken. Via Facebook lieten Ewald en zijn vrouw Helen Hakkoer weten er mee te stoppen: “Na een Blues Open loos 2018 hebben wij besloten om definitief de stekker eruit te trekken.”