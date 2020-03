Domper voor Nuenense carnavalsclubs

NUENEN - De uitgebreide maatregelen tegen de uitbraak van het coronavirus zijn een spelbreker voor verschillende activiteiten die de Nuenense carnavalsclubs hadden gepland met halfvasten op 22 maart. De uitgestelde carnavalsoptocht is definitief afgelast, de herintroductie van het ringsteken door carnavalsvereniging de Road van Zatterdag gaat niet door en de jaarlijkse uitreiking van het Witte Voetje door de oud-prinsen zal op een later moment plaatsvinden.

De betrokkenen hebben dat donderdag besloten direct nadat het kabinet nieuwe, strengere maatregelen had afgekondigd voor de organisatie van evenementen.

De optocht in Nuenen ging met carnaval niet door vanwege het onstuimige weer. In overleg slaagde de organisatie er in om een geschikt tijdstip te vinden op 22 maart in combinatie met het ringsteken en de uitreiking van het Witte Voetje.

Vervelende keus

Voorzitter Roel Kuijpers van De Dwèrsklippels baalt enorm dat het nou toch niet doorgaat. ,,We volgen de adviezen. Het was geen moeilijke maar wel vervelende keus. We zijn super teleurgesteld.’’

Na een andere datum is niet meer gekeken. ,,Halfvasten was nog carnavalesk getint. We richten ons nu op volgend jaar en gaan dan dubbel en dwars genieten van de optocht.’’

De Road van Zatterdag was van plan om het traditionele ringsteken nieuw leven in te blazen in Nuenen. Het ringsteken werd tot een paar jaar geleden met halfvasten in Gerwen gehouden. ,,We hopen het evenement volgend jaar te mogen organiseren’’, laat de carnavalsclub weten op Facebook.

Witvoeter later in het zonnetje

Voor de uitreiking van het Witte Voetje zoeken de oud-prinsen nog wel naar een nieuwe datum, zegt Henry van Vlerken. Sinds vorig jaar is de uitreiking met halfvasten.

Officieel hebben de oud-prinsen nog niet bekendgemaakt wie de onderscheiding dit jaar krijgt. Het is een slecht bewaard geheim dat Gerda Hekker dit jaar de uitverkoren Witvoeter is. Meerdere oud-prinsen bevestigen dat de voorzitter van het actiecomité Nuenen Zelfstandig de onderscheiding krijgt. Wanneer en waar is nog niet bekend. ,,Maar we willen haar later zeker nog in het zonnetje zetten’’, aldus Van Vlerken.