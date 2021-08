‘Doneer voor Peer’: MS-patiënt Peter van Straalen hoopt op behandeling in Moskou

„Even mijn veters strikken.” Met dat smoesje lukte het Peter van Straalen jarenlang om zijn fysieke ongemak te verbergen. Als hij bijvoorbeeld met vrienden over een festival sjouwde, hield hij geregeld knielend halt - om stiekem even op adem te komen.

Inmiddels kan hij zijn ziekte niet meer verbergen. Sinds januari is Van Straalen aangewezen op een rolstoel. „Ik kan nog wel wat lopen, maar dan beweeg ik als een grote spast”, vertelt hij met enig gevoel voor zelfspot.

Quote Ik dacht: dat wil ik óók, maar hoe krijg ik dat geld bij elkaar? Peter van Straalen, MS-patiënt

Zittend in zijn tuin vertelt hij verder. Een jaar geleden bleek zijn ziekte progressief. „Eerst zaten de ontstekingen alleen in mijn hersenen, nu ook in mijn ruggenmerg.” Zonder ingreep wordt de aansturing van zijn spieren steeds moeizamer.

Stamceltransplantatie in Moskou

In december 2020 zag hij met zijn vrouw Simone Gevers op tv een vrouw die óók MS had, maar enorm was opgeknapt van een prijzige stamceltransplantatie in een gespecialiseerde kliniek in Moskou.

„Ik dacht: dat wil ik óók, maar hoe krijg ik dat geld bij elkaar?” Zijn broers Paul en Hans uit Valkenswaard zagen het programma ook en zeiden: wij gaan een crowdfunding beginnen. Met ‘Doneer voor Peer’ willen zij tachtigduizend euro inzamelen. De datum voor de behandeling in Moskou is al geprikt: begin februari.

„Heel spannend. De behandeling is zwaar, duurt vijf weken en daarna moet ik herstellen.” In Nederland is de behandeling niet mogelijk. „De langetermijneffecten zijn onzeker, daar is er meer onderzoek voor nodig. Ik heb die tijd niet. Ik durf het aan, want iedereen die de behandeling ondergaat, heeft er baat bij.”

Een kwart van het geld is al binnen. „Zo bijzonder, ik zie donaties binnenkomen van mensen met wie ik ooit in de klas zat, maar ook heel veel van klanten.”

‘Ik werkte zes dagen in de week’

Tot begin dit jaar was Van Straalen de commerciële man van Het Rullen Hoveniers, dat hij samen met zijn zwagers Maurice en Bart Gevers runde. „Ik werkte zes dagen per week van vroeg tot laat, altijd op pad naar klanten.” Nu zit hij aan een bureau. „Ik ontwerp alleen nog maar tuinen. Heel leuk en creatief. Maar ik werk nog maar vijf dagen in de week.”

Veel donaties komen van zijn zakelijke vrienden bij Netwerkclub 040. Die bestaat uit 45 ondernemers uit evenveel sectoren. „Wij hielpen elkaar altijd al aan klussen en contacten. Heel bijzonder dat zij mij nu ook persoonlijk helpen.”

In september vindt in Nistelrode een golftoernooi plaats om geld in te zamelen, in november volgt een gala-avond met dienstenveiling. Ook restauranthouder René Jeurgens uit Valkenswaard is iets van plan.

Weekend lang zonder slaap bij Bloemencorso Valkenswaard

Over Valkenswaard gesproken: ooit kon Van Straalen in zijn geboortedorp een weekend lang zonder slaap doorwerken aan een wagen voor het Bloemencorso. „Vanaf mijn zevende was ik actief bij Buurtschap Reisvenne Oranje. Maar in 2013 konden ze me na afloop wegdragen.” In 2019 deed hij voor het laatst mee.

Of hij ooit weer onvermoeibaar aan de slag kan gaan? „Geen idee. Ik zal niet honderd procent de oude worden, maar altijd beter.” Zijn vrouw, drie kinderen en broers zeggen al intens gelukkig te zijn als ze hun ‘Peer’ ooit weer horen zeggen dat hij voor de derde keer zijn veters moet strikken.