Dorpshuis D’n Heuvel in Gerwen kan voor 1,2 miljoen euro een écht dorpshuis worden

Voor dat geld krijgt het dorp bij Nuenen wel een dorpshuis dat aan zo’n beetje alle wensen voldoet van de inwoners. Want na de verbouwing is er veel meer plek voor mensen om elkaar te ontmoeten, te sporten en te feesten. Dat is waar Gerwen behoefte aan heeft, zo bleek al uit onderzoek in 2018.

Zo krijgt de gymzaal een nieuwe, aparte ingang zodat ook andere gebruikers dan de leerlingen van basisschool Heuvelrijk hier terecht kunnen. Dat biedt ruimte aan sportclubs om in de winter te trainen, ouderen kunnen er gymmen of aan yoga doen en - misschien wel het belangrijkste van alles - de carnavalsfeesten hoeven niet meer buiten in een tent plaats te vinden.

Quote Straks is van alles mogelijk, van jeugdsoos tot kleinscha­li­ge zorg Matty Verkuijlen, Dorpsraad Gerwen

Bar met uitzicht op plein en kerk

Verder krijgt D’n Heuvel een grotere keuken, zodat meer mensen gezamenlijk kunnen eten. De centrale ontmoetingsruimte met bar wordt bovendien verplaatst zodat bezoekers uitzicht hebben op het plein en de kerk. Dat werkt uitnodigend en bevordert de inloopfunctie van het dorpshuis, zo verwacht architectenbureau Tenback de Groof, dat het ontwerp heeft gemaakt.

De Dorpsraad is zeer verguld met het plan. „Wij omarmen het hartelijk”, zei dorpsraadslid Matty Verkuijlen recent nog in de gemeenteraad. „Vanwege de vergrijzing is het wenselijk dat Gerwen een centraal inlooppunt krijgt. Het pand krijgt ook een uniforme uitstraling en voldoet straks beter aan onze wensen.”

De architect heeft op verzoek van gebruikers schuifwanden ingetekend, zodat er makkelijker grotere groepen terecht kunnen. Het bestaande D’n Heuvel is onpraktisch in het gebruik, door de aaneenschakeling van diverse uitbreidingen in het verleden.

Diverse verenigingen staan al klaar

Volgens Verkuijlen hebben ‘diverse verenigingen’ al gemeld gebruik te willen maken van de vernieuwde D’n Heuvel. Hij verwacht dat elke Gerwenaar gediend is met de verbouwing. „Straks is van alles mogelijk, van jeugdsoos tot kleinschalige zorg, zoals we nu al een fysiotherapeut in D’n Heuvel hebben.”

Later dit jaar moet de gemeenteraad nog wel akkoord gaan met de verbouwingskosten van 1,2 miljoen euro. Die zijn ruim twee keer zo hoog als de 530.000 euro die de politiek in 2019 heeft gereserveerd. Met het eerder gereserveerde bedrag kan alleen de gymzaal worden aangepakt en krijgt Gerwen alsnog niet de gewenste ‘dorpshuiskamer’.

Een bijkomend voordeel volgens de gemeente is wel, dat D’n Heuvel na de verbouwing zo goed als energieneutraal is. Dat scheelt verbouwingskosten in de toekomst, wanneer gemeenten verplicht worden om alle openbare gebouwen te verduurzamen. De verbouwing kan eind 2023 beginnen, verwacht de gemeente.