Dorpshuis D’n Heuvel in Gerwen mogelijk al in 2022 grondig vernieuwd

Een nissenhut voor Supermans­tam bij De Vlerken

GELDROP - Of de carnavalsoptochten in 2022 wel of niet doorgaan, Carnavalsclub Supermanstam uit de Geldropse wijk Zesgehuchten doet niet mee. De club wint al jaren de eerste prijs met hun wagen, maar ze steken hun energie dit jaar in de bouw van een nissenhut achter wijkgebouw De Vlerken.

1 december