Dorpsquiz stuurt Nuenenaren ‘terug naar school’

NUENEN - Op tafel ligt het stilleven van de dorpsquiz. Een gekaft boek, luizenkam, broodtrommeltje en schoolagenda. Want nadat de wervelwind ‘Hee doede mee?’ zaterdagavond door Nuenen raasde, is die weer gaan liggen.

Terug naar de basis, basisschool, school. In die volgorde kwam het thema tot stand. ,,Nadat we vorig jaar groots uitpakten vanwege het eerste lustrum, moest het weer simpel”, vertelt Joske van der Horst van de organisatie op de kiosk in het Park. Daar wordt even later massaal afgeteld naar nul waarna in vliegende vaart de quizboeken worden uitgereikt. Het duurt geen twee minuten voordat alle teamcaptains op weg zijn naar hun crisiscentrum.

Daar worden de boeken uit elkaar gehaald en de pagina’s verspreid onder de teamleden. Belangrijk: moeten we ergens op een bepaalde tijd zijn of zijn geweest? Wat hebben we nog nodig wat we niet hebben meegesleept naar de plek die even ons centrum van de wereld is? En bij welke opdracht hoort toch de meegeleverde naald en draad?

Basisschool, middelbare school, vervolgopleiding, er zat logica in het quizboek, met de insteek dat alle generaties konden meedoen. De jonge quizzer Lena van 7 jaar oud deed handenarbeid. Zij zette rode stipjes op 1500 zwarte puntjes, een enorm monnikenwerk. Dat was ook het schrijven van honderd strafregels waartoe eerst een rebus moest worden opgelost. De middelbare schoolopdrachten waren verdeeld over Alfa, Bèta en de rest. Voor quizzers moet het erg fijn zijn om gespecialiseerde mensen in het team te hebben. Een leuke opdracht was het doktershandschrift dat moest worden ontcijferd. Hier lag een voordeel voor teams met een (huis)arts in de gelederen.

Blokkendoos

Van de categorie Techniek en bouw snapte ik, als deelneemster alleen de laatste opdracht. Quizzer Joris werd ingeschakeld, hij bouwde met zijn blokkendoos een prachtig gekleurde H.Clemenskerk. Natuurlijk werd een beroep gedaan op de creativiteit met foto’s en een filmpje, waren er sponsorvragen en de buitenopdracht waarvoor teamleden naar de Nuenense scholen toe moesten. Dat moest ook bij de geheime opdracht. Die werd gehouden op school in Gerwen, ontdekt via coördinaten in dat eerder genoemde broodtrommeltje.

De Nuenense fanatiekelingen moesten letterlijk de schoolbankjes in om vragen te beantwoorden bij een luistertoets. Hints waren al gegeven bij vooropdrachten. Zoals bij het luizenpluizen in Nederwetten (vandaar de rode luizenkam) en het boekenkaften op het Nuenens college. Dat leverde een boekenlegger op met een afbeelding van Sjefke Vaeren, het carnavaleske alter ego van Björn van der Doelen. In een filmpje vertelde hij in onvervalst Brabants een alle kanten uit waaiend verhaal over Nuenen en stelde daar vragen over.