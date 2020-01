Dorpsquiz voor Mierlose jeugd

Smulders is trots op 'zijn' Stillekes. ,,We bestaan dit jaar 56 jaar en zijn daarmee waarschijnlijk een van de oudste zelfstandige jeugdcarnavalsverenigingen van heel Brabant. We fungeren eigenlijk als kweekvijver voor het volwassen carnaval. We maken de jeugd wegwijs in de rijke traditie en gebruiken. Heel wat prinsen in de regio zijn begonnen als jeugdprins bij de Stillekes. Prins Luciën van carnavalsvereniging Kersepitten bijvoorbeeld was onze jeugdprins in 1992.”

Eigen dorpsquiz



De jeugdvereniging is druk met de plannen voor een cupcake bakwedstrijd, maar ook met het opzetten van een dorpsquiz voor kinderen van zes tot zestien. Jeugdlid Pim, zoon van Hans Klink - één van de initiatiefnemers van de Mierlose Dorpsquiz - kwam met het idee om een 'eigen' Dorpsquiz te organiseren. ,,Dat vonden we een prima idee, zodoende hebben we meteen contact gezocht met het bestuur van de Mierlose Dorpsquiz. Ook met het bestuur van de jeugddorpsquiz in Acht zijn we in gesprek. Zij hebben al jaren ervaring en gaven ons tips en advies en deden ons een paar heel goede ideeën aan de hand."

De organisatie is geheel in handen van de jeugdleden en vrijwilligers van De Stillekes. De datum voor de eerste editie van De Mierlose Junior Dorpsquiz staat al gepland. Zondagmiddag 14 juni kan de jeugd als team van maximaal twaalf personen meedoen aan dit nieuwe evenement. De bedoeling is dat zij, zonder volwassenen, in een grote zaal aan de slag gaan met de vragen. Smulders: ,,We beloven er een leuke, spannende en gezellige middag van te maken. Natuurlijk is er voor iedere deelnemer een leuke prijs."