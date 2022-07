Dorpszeskamp Mierlo als vanouds druk en gezellig; ‘Luchtkussen met uitzicht op de koeien’

,,De dag verloopt voor zover zonder ongelukken, op een pleistertje plakken zo hier en daar na”, vertellen Hans van Dijk en Eric Evers namens de organisatie. ,,Het weer zit ook mee, niet te warm en droog. En als je goed luistert hoor je zo af toe een van de koeien van hiernaast loeien.”

Bloedfanatiek

Team Bootcamp Brandevoort heeft al twee keer de titel in de wacht gesleept en ook dit jaar zijn ze bloedfanatiek, vertelt Wout van Vlerken. ,,Er zijn veel behendigheidsspelletjes en dat is wel een uitdaging voor ons. Onze kracht zit in de fysieke spellen. We gaan vooral heel hard!”

Zoals de buikschuiver. Van Vlerken: ,,Je neemt een aanloop, duikt vervolgens onder een poortje door. En ook de bandenschuiver is gaaf! Met een band de helling af en zo vér mogelijk zien te komen.” Waarom meedoen? ,,Dit is zo leuk! Weer even als een kleine jongen buiten spelen en klimmen en klauteren.”

Quote We gaan voor de gezellig­heid en niet voor de hoofdprijs, dus we winnen sowieso! Mark Sanders, CV De Spruwwejagers

Mark Sanders is teamleider van team CV De Spruwwejagers. Ook zij gaan als een speer. ,,Ons geheim? Om te carnavallen heb je een goed uithoudingsvermogen nodig, dus dit kunnen wij ook”, zegt hij met een grijns. ,,Maar we gaan voor de gezelligheid en niet voor de hoofdprijs, dus we winnen sowieso!”

,,De dag is uitstekend georganiseerd”, vindt Sanne van Rooij van team ‘De Kale Klets’. Ze heeft het erg naar haar zin. ,,We zijn fanatiek, hebben veel lol en nog geen blessures. We hebben intussen wel wat biertjes achter de kiezen, dus de evenwichtsbaan wordt wel een dingetje”, zegt ze met een schaterlach.

Oekraïense jongeren

Het in geel en blauw gestoken team Het Logeerhuis doet dit jaar voor het eerst mee. Het wordt gevormd door Oekraïense jongeren, en vrijwilligers van Stichting Het Vergeten Kind. ,,De groepsnaam is een verwijzing naar hun ‘logeeradres’ aan de Goorsedijk in Mierlo”, legt vrijwilligster Elly Wassink uit. ,,Deze jongeren vinden dit evenement spannend en fantastisch tegelijk. Vorige week heb ik nog even snel de handleiding van het Zeskamp vertaald naar het Oekraïens. Maar eigenlijk zijn sport en spel universeel. Het is een mooie manier voor hen om met de Mierlose gemeenschap mee te bewegen. Fijn, want zij kunnen wel wat lol en ontspanning gebruiken.”

Nieuw dit jaar is een prijs voor het meest Toonaangevende Team. ,,Deze extra prijs is ter nagedachtenis van medeorganisator en bestuurslid Toon van den Eijnden”, legt Eric Evers (42) uit namens de organisatie. ,,Toon is in 2020 op 69-jarige leeftijd overleden en hij wordt enorm gemist. De prijs is een eerbetoon en wordt gegeven aan het team met de meest opvallende of opmerkelijke prestatie.”

Team Het Talent sleepte het kampioenschap in de wacht. Op de tweede en derde plaats zijn De gouden combi en VG Kumpnienauw geëindigd. Bij de jeugd won FC de Kampioenen. De Toonaangevende prijs gaat ook naar team De gouden combi.