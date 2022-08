Drama Geldrop: gemeente en organisatie hebben veel uit te leggen

met video Drie tieners opgepakt voor brandstich­ting bij Eindhoven­se boom van 250 jaar oud

EINDHOVEN - De politie heeft drie aanhoudingen gedaan in het onderzoek naar de brand bij een monumentale boom in natuurgebied 't Wasven in Eindhoven. Het gaat om drie jongeren (16, 18 en 18) uit Eindhoven en Nuenen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

3 augustus