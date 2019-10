Drempels voor Zomerland Geldrop als bewoners dat willen

In de Geldropse straat is het beroerd gesteld met de veiligheid. Het is een fietsstraat, waar de auto te gast is. Maar in de praktijk blijkt dat erg onduidelijk. Er wordt door auto's vaak veel te hard gereden. Bewoners hebben er al meerdere malen over aan de bel getrokken bij de gemeente. Omdat de straat een fietsstraat is, liggen er geen verkeersdrempels. In omliggende straten zijn die er wel.

Mierlo

Ook een door de gemeente ingehuurd adviesbureau kwam onlangs tot de conclusie dat op de Zomerland te hard gereden wordt door auto's en dat maatregelen nodig zijn. Overigens geldt dat ook voor de andere fietsstraat in de gemeente: de ventweg langs de Geldropseweg in Mierlo. Daar kan volgens de onderzoekers volstaan worden ‘met enkele snelheidsremmende maatregelen’ (40.000 euro). Over de Zomerland wordt geadviseerd om die helemaal anders in te richten en opnieuw te asfalteren: kosten 630.000 euro.

Geen geld